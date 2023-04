Tennis, caso Peng Shuai: Wta annuncia il ritorno dei tornei in Cina

Nella giornata odierna la Wta ha comunicato che il circuito tornerà a svolgere tornei in Cina nel corso di questa stagione, nonostante due delle sue richieste principali non sono mai state soddisfatte, ovvero la possibilità di incontrare l’ex giocatrice Peng Shuai e la realizzazione di un’indagine trasparente sulle sue accuse di violenza sessuale contro un funzionario del governo di alto rango. La Wta, dopo aver ritirato i propri eventi nel Paese asiatico nel dicembre 2021, sostenendo di non tornare fin quando qualcuno del tour non avesse incontrato Peng e fino a quando le sue accuse non fossero state adeguatamente indagate, ha scelto di fare retromarcia. La Cina, dunque, tornerà a far parte del Wta tour.