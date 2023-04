Cuore Sinner a Montecarlo: annulla un match point ad Hurkacz e vola ai quarti di finale

Cuore e testa per Jannik Sinner. Il numero uno d’Italia rimonta Hubert Hurkacz, gli annulla un match point, e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Due ore e ventisei minuti di grande battaglia con l’azzurro che ha avuto la meglio con lo score finale di 3-6 7-6(6) 6-1. Ai quarti, nella giornata di domani, Sinner se la vedrà con il vincente del match che vede opposti Novak Djokovic e Lorenzo Musetti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – La partenza del match è molto combattuta. I primi quattro games finiscono tutti ai vantaggi, ma Hurkacz è più lucido e riesce a vincere i primi tre annullando anche ben quattro palle break. Sinner piano piano riesce a carburare, comincia a salire con le percentuali al servizio ma ormai è troppo tardi per cercare di far girare il primo set. In pochi minuti il polacco chiude la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-3.

SECONDO SET – La partita sembra farsi totalmente in salita nel terzo game del secondo set quando Jannik cede nuovamente la battuta e si ritrova sotto 6-3 2-1, ma nel game successivo arriva la reazione immediata dell’azzurro che conquista il controbreak e infiamma il tiepido pubblico di Montecarlo. Da qui inizia totalmente un’altra partita. Hurkacz, sotto 3-4, si salva annullando una palla break con il servizio e riesce a rimanere ancorato al set. Parziale che, nell’equilibrio più totale approda al tie-break. E anche qui è un punto a fare la differenza: Hurkacz si procura il match point sul 6-5, ma Sinner lo annulla da vero campione. Si cambia campo e Jannik cambia anche marcia: vince i successivi due punti e chiude il set per 8-6.

TERZO SET – La partita è totalmente in mano a Sinner che brekka ad inizio terzo set ed è il padrone del match. Hurkacz sembra scoraggiato e non ci crede più: tanti gli errori gratuiti del polacco che in pochi minuti si trova sotto 4-1 e nel settimo gioco non concretizza un vantaggio di 40-15 e cede battuta e partita. Sinner è ai quarti di finale: con il cuore e con la testa più che con il gioco.