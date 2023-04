Rudi Garcia saluta Cristiano Ronaldo: ufficiale l’addio con l’Al-Nassr

Si separano le strade di Rudi Garcia e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il tecnico ex Roma abbandona dunque la panchina della squadra in cui gioca CR7 attraverso una risoluzione consensuale con il club saudita. A dare l’annuncio ufficiale è stato lo stesso Al-Nassr in cui si è reso noto l’accordo della risoluzione per volere di entrambi le parti. Rudi Garcia lascia la panchina che aveva preso nel luglio del 2022.

Questo il comunicato dell’Al-Nassr: “Al-Nassr annuncia che il “capo allenatore Rudi Garcia ha lasciato il club di comune accordo“. Questo il contenuto del tweet apparso sul sito ufficiale del club saudita.