Tennis, Campionati Europei under 16: Pierluigi Basile ai quarti di finale, battuto in rimonta il bulgaro Ivanov

Continua l’ottimo cammino di Pierluigi Basile ai Campionati Europei under 16 a Parma. Oggi il pugliese ha vinto la sua quarta partita in quattro giorni contro la testa di serie numero 7 Ivan Ivanov, bulgaro della Rafa Nadal Academy, battuto in rimonta 3-6 6-3 6-4. Un successo preziosissimo, perché porta l’azzurro fra gli ultimi otto pretendenti al trono europeo. Ai quarti di finale incontrerà il finlandese Linus Lagerbohm, che ha battuto al terzo turno il polacco Jan Sadzik. Ottime notizie anche per Germania e Svizzera, uniche due nazionali capaci di portare ai quarti del maschile entrambi i giocatori in gara. Per i tedeschi avanti Tom Sickenberger, che ha battuto il n.3 Yannick Theodor Alexandrescou, e Justin Engel. I due giovani elvetici sono Henry Bernet, cresciuto al Tc Old Boys di Basilea come un certo Roger Federer, e Flynn Thomas.

Al femminile, invece, sono ancora in corsa le prime tre teste di serie. La serba Teodora Kostovic, la spagnola Charo Esquiva Banuls e la bulgara Rositsa Dencheva sono nelle prime otto del seeding. Ma tutte le giocatrici rimaste in gara hanno il titolo nel mirino. Tornando all’Italia, venerdì ci sarà una traccia azzurra anche nella finale del tabellone femminile di consolazione, grazie a Ilary Pistola. Da venerdì l’evento prosegue interamente al Tennis Club Parma, col via fissato alle ore 11. In programma i quarti di finale dei tabelloni di singolare, le semifinali dei doppi e le finali dei Consolation