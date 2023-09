Frosinone-Fiorentina 1-1, Duncan: “Siamo stati dei polli, Nzola si sbloccherà”

Il centrocampista della Fiorentina Duncan ha commentato il pareggio in casa del Frosinone per 1-1: “Nel primo tempo pensavamo di poter chiudere la partita ma la palla non è entrata. E il pareggio subito ci ha un po’ sbilanciato mentalmente, qualcuno stava perdendo la testa, ha fatto bene il mister a richiamarci: se non riuscivamo a vincere, meglio non perdere”. C’è tanta rabbia, però sappiamo noi il perché: abbiamo sprecato tantissimo nei primi 45 minuti e alla fine abbiamo pagato. Avremmo dovuto segnare almeno tre gol e poi fuori casa va a finire così. Il Frosinone col Sassuolo perdeva 0-2 e alla fine abbiamo vinto 4-2. Siamo stati dei polli”. Nzola si sbloccherà, è solo questione di tempo”.