Lazio: frattura composta delle ossa nasali per Romagnoli

Brutte notizie in casa Lazio. E’ arrivato l’esito degli esami svolti da Alessio Romagnoli. E’ stata riscontrata una frattura composta delle ossa nasali del centrale biancoceleste. Il calciatore ha già iniziato le cure, ma molto probabilmente sarà indisponibile per la trasferta contro il Milan e proverà a tornare per il Celtic o per l’Atalanta prima della sosta nazionali. Ecco il comunicato del club: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali causata da un trauma riportato durante la partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano presso il Lazio Lab”