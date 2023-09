Tennis, Cahill su Sinner: “È un burlone, ma in campo vuole sempre vincere”

Mentre si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner, il suo super coach Darren Cahill ha parlato di lui in un’intervista rilasciata al sito ufficiale ATP. “Jannik è un ragazzo appassionato si diverte, non ha paura di sorridere, è un burlone – racconta l’australiano riguardo l’attuale numero 7 al mondo – Ha una fame dentro di sé, la puoi vedere e notare nei suoi occhi. So che è soprannominato “la volpe”, ma dentro ha una piccola tigre. Vuole vincere sempre, in maniera disperata“.

Cahill si è poi soffermato sul rapporto che ha con lo stesso Sinner, che ha sempre professato di volere gente che fosse onesta con lui. L’australiano ex numero 22 del ranking è d’accordo: “Se hai onestà e sincerità nel rapporto giocatore-allenatore, quel rapporto sarà migliore, anche se la verità a volte può ferire. È questo il tipo di relazione di cui sei sempre alla ricerca“. Per il tennista altoatesino sta per iniziare un tour de force che lo vedrà impegnato prima in Cina e poi in Europa, a partire dall’ATP 500 di Pechino il 28 settembre, con l’obiettivo di agguantare i punti necessari alla qualificazione per le ATP Finals e chiudere l’anno in quarta posizione.