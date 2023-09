Formazioni ufficiali Svizzera-Italia, Nations League femminile 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Svizzera e Italia, sfida valida per la prima giornata di Nations League femminile 2023/2024. Dopo il deludente Mondiale in Australia e Nuova Zelanda inizia da San Gallo il nuovo corso dell’Italia femminile di calcio allenata dal nuovo tecnico Soncin. Vedremo quali saranno le scelte attuate dall’ex allenatore, tra le altre, del Venezia. Per le Azzurre un match alla portata in questo Gruppo A della Lega A. Il fischio d’inizio è fissato alle 19:30 di venerdì 22 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SVIZZERA-ITALIA

SVIZZERA: in attesa

ITALIA: in attesa