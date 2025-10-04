Tennis, botta e risposta Zverev-Sinner: l’accaduto al Masters 1000 di Shangai
Polemica di Alexander Zverev contro i primi due del ranking ATP Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Arriva la risposta dell’italiano.
Alexander Zverev vince all’esordio del Masters 1000 di Shangai contro Valentin Royer, ma non le manda a dire nel post-partita. Nonostante il successo, il tedesco si è lamentato delle condizioni delle superfici dei tornei, considerate da lui ormai quasi tutte uguali.
La causa, secondo il tedesco n°3 al mondo, è la scelta degli organizzatori di voler favorire Sinner e Alcaraz, per poter vedere i due tennisti sempre in finale uno contro l’altro. La risposta di Sinner, in conferenza stampa a seguito della vittoria su Altmaier, non è tardata ad arrivare.
Sinner risponde a Zverev: “Non facciamo noi i campi”
Risposta glaciale, netta e senza giri di parole quella di Jannik Sinner, dopo i commenti di Alexander Zverev sulla conformità delle superfici di tutti i tornei.
“Non siamo né io né Carlos a realizzare i campi, non è una nostra decisione. Credo comunque che le condizioni ogni settimana siano un po’ diverse ma noi cerchiamo di adattarci a ogni situazione. Ho giocato un ottimo tennis con i campi veloci ma ripeto, non sono io a realizzarli”.