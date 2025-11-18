Serie A Enilive, la 12ª giornata su Sky e NOW: Napoli-Atalanta apre il weekend e arriva il film “AG4IN” sul quarto scudetto
Dal 22 al 24 novembre tre match in co-esclusiva e un appuntamento speciale: il documentario che racconta la cavalcata del Napoli verso il tricolore 2025. Programma completo, studi e telecronisti.
La Serie A Enilive 2025/2026 torna dopo la pausa dedicata alle nazionali con un fine settimana ricchissimo su Sky e NOW, che trasmetteranno tre incontri della dodicesima giornata in co-esclusiva.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il piatto forte arriva sabato 22 novembre alle 20.45 con il big match Napoli-Atalanta, seguito da un evento attesissimo dai tifosi azzurri: “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli”, in onda alle 22.45.
A completare il turno ci saranno Lazio-Lecce domenica 23 novembre alle 18 e Torino-Como lunedì 24 novembre alle 18.30.
Un weekend che sa di evento: dopo Napoli-Atalanta arriva “AG4IN”
Subito dopo la sfida del Maradona, Sky proporrà in prima serata il documentario “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli”, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro.
Un viaggio emozionante tra immagini esclusive, momenti iconici e retroscena che raccontano la stagione che ha riportato il Napoli sul tetto d’Italia il 23 maggio 2025.
Il documentario andrà in onda su:
Sky Sport Uno
Sky Documentaries
Sky Cinema Due
In streaming su NOW
Disponibile on demand
La programmazione della dodicesima giornata
Sabato 22 novembre
20.45 – Napoli-Atalanta
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, NOW
Telecronaca: Federico Zancan
Commento: Luca Marchegiani
Inviati: Massimo Ugolini, Massimiliano Nebuloni, Francesco Modugno
22.45 – AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli
Sky Sport Uno, Sky Documentaries, Sky Cinema Due, NOW
Studi di giornata:
Dalle 14 La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini
Dalle 20 e dalle 22.40 Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi e Luca Marchegiani in collegamento da Napoli
Domenica 23 novembre
18.00 – Lazio-Lecce
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, NOW
Telecronaca: Riccardo Gentile
Commento: Lorenzo Minotti
Inviati: Matteo Petrucci, Ilaria Alesso
Studi di giornata:
Dalle 12 La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Michele Padovano
Dalle 15.30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni
Dalle 20 e dalle 22.40 Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
Durante le gare: Campo Aperto con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara
Lunedì 24 novembre
18.30 – Torino-Como
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
Telecronaca: Antonio Nucera
Commento: Massimo Gobbi
Inviati: Paolo Aghemo, Marina Presello
Studi di giornata:
Dalle 18 e dalle 20.30 Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino
Dalle 22.45 L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio
Copertura Sky: totale e multimediale
SERIE A ENILIVE 2025/2026 – 12^ GIORNATA
VENERDÌ 21 NOVEMBRE
STUDI
Dalle 23
Sky Friday Night – con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi
SABATO 22 NOVEMBRE
Alle 20.45
NAPOLI-ATALANTA
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani;
Inviati Massimo Ugolini, Massimiliano Nebuloni e Francesco Modugno
Alle 22.45
AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli
Sky Sport Uno, Sky Documentaries, Sky Cinema Due e in streaming su NOW
STUDI
Dalle 14
La Casa dello Sport – Day – con Mario Giunta, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini
Dalle 20 e dalle 22.40
Sky Saturday Night – con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi e Luca Marchegiani in collegamento da Napoli
DOMENICA 23 NOVEMBRE
Alle 18
LAZIO-LECCE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti;
Inviati Matteo Petrucci e Ilaria Alesso
STUDI
Dalle 12
La Casa dello Sport – Day – con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Michele Padovano
Dalle 15.30
Sky Sunday Football – con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni
Dalle 20 e dalle 22.40
Sky Calcio Club – con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
Dalle 20.45
Campo Aperto Serie A – con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
Alle 18.30
TORINO-COMO
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi;
Inviati Paolo Aghemo e Marina Presello
STUDI
Dalle 18 e dalle 20.30
Speciale Campo Aperto Serie A – con Leo Di Bello, Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino
Dalle 22.45
L’Originale – con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca di Marzio