Dal 22 al 24 novembre tre match in co-esclusiva e un appuntamento speciale: il documentario che racconta la cavalcata del Napoli verso il tricolore 2025. Programma completo, studi e telecronisti.

La Serie A Enilive 2025/2026 torna dopo la pausa dedicata alle nazionali con un fine settimana ricchissimo su Sky e NOW, che trasmetteranno tre incontri della dodicesima giornata in co-esclusiva.

Il piatto forte arriva sabato 22 novembre alle 20.45 con il big match Napoli-Atalanta, seguito da un evento attesissimo dai tifosi azzurri: “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli”, in onda alle 22.45.

A completare il turno ci saranno Lazio-Lecce domenica 23 novembre alle 18 e Torino-Como lunedì 24 novembre alle 18.30.

Un weekend che sa di evento: dopo Napoli-Atalanta arriva “AG4IN”

Subito dopo la sfida del Maradona, Sky proporrà in prima serata il documentario “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli”, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro.

Un viaggio emozionante tra immagini esclusive, momenti iconici e retroscena che raccontano la stagione che ha riportato il Napoli sul tetto d’Italia il 23 maggio 2025.

Il documentario andrà in onda su:

Sky Sport Uno

Sky Documentaries

Sky Cinema Due

In streaming su NOW

Disponibile on demand

La programmazione della dodicesima giornata

Sabato 22 novembre

20.45 – Napoli-Atalanta

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, NOW

Telecronaca: Federico Zancan

Commento: Luca Marchegiani

Inviati: Massimo Ugolini, Massimiliano Nebuloni, Francesco Modugno

22.45 – AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli

Sky Sport Uno, Sky Documentaries, Sky Cinema Due, NOW

Studi di giornata:

Dalle 14 La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini

Dalle 20 e dalle 22.40 Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Fabio Quagliarella, Stefano Borghi e Luca Marchegiani in collegamento da Napoli

Domenica 23 novembre

18.00 – Lazio-Lecce

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, NOW

Telecronaca: Riccardo Gentile

Commento: Lorenzo Minotti

Inviati: Matteo Petrucci, Ilaria Alesso

Studi di giornata:

Dalle 12 La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Michele Padovano

Dalle 15.30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni

Dalle 20 e dalle 22.40 Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis

Durante le gare: Campo Aperto con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara

Lunedì 24 novembre

18.30 – Torino-Como

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Telecronaca: Antonio Nucera

Commento: Massimo Gobbi

Inviati: Paolo Aghemo, Marina Presello

Studi di giornata:

Dalle 18 e dalle 20.30 Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi in collegamento da Torino

Dalle 22.45 L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio

