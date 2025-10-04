I nerazzurri travolgono la Cremonese 4-1 e balzano momentaneamente al primo posto. All’Olimpico finale pirotecnico con il 3-3 firmato Cataldi al 103’. Sottil regala al Lecce il primo successo, 1-1 tra Atalanta e Como.

L’Inter non sbaglia: 4-1 alla Cremonese e primo posto momentaneo in classifica. A San Siro la squadra di Inzaghi parte forte e al 6’ Lautaro sblocca il risultato su suggerimento di Bonny. Proprio l’ex Parma firma il raddoppio nel finale di tempo, poi nella ripresa diventa protagonista assoluto: serve gli assist per Dimarco e Barella, che chiudono i conti portando il punteggio sul 4-0. In pieno recupero Bonazzoli rende meno amaro il ko dei grigiorossi, al primo stop della loro stagione.

Finale amaro invece per il Torino all’Olimpico: i granata assaporano la vittoria fino al 103’, quando un rigore assegnato dal Var consente a Cataldi di fissare il 3-3. Match vibrante: Simeone porta avanti la Lazio, poi la doppietta di Cancellieri ribalta il punteggio prima dell’intervallo. Nella ripresa la reazione torinista: Adams pareggia al 73’, Coco completa la rimonta al 92’. Ma il penalty trasformato da Cataldi regala un punto a Sarri e beffa Baroni.

Primi tre punti stagionali per il Lecce, che espugna il Tardini 1-0 grazie al gol di Sottil al 38’. Pari a Bergamo nel derby lombardo tra Atalanta e Como (1-1): al 6’ Samardzic porta avanti i nerazzurri, ma poco dopo Perrone – già decisivo con un salvataggio sulla linea – beffa Carnesecchi con un tiro-cross velenoso. La squadra di Juric resta imbattuta, ma il pareggio non cambia molto la classifica di entrambe.