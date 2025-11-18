Sport in tv: al via a Bologna le Finali di Coppa Davis, ecco l’intero programma
Lo sport in tv regala anche oggi appuntamenti da non perdere: continuano le qualificazioni ai Mondiali 2026 e inizia la Coppa Davis, i dettagli.
Seppure senza Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, continua la stagione tennistica con il prestigioso appuntamento della Coppa Davis. Oggi, a Bologna, inizieranno le Finali della competizione che sarà tutta da vivere per la nazionale. Ultimi appuntamenti anche per le nazionali di calcio impegnate, in questa sosta, per le qualificazioni ai Mondiali 2026. E anche tanto basket. Di seguito tutti i dettagli.
Sport in tv: l’intero programma, compresi i primi appuntamenti della Coppa Davis a Bologna
13.30 Calcio, Mondiali U17: Italia vs Uzbekistan – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
16.00 Tennis, Finali Coppa Davis 2025: Francia vs Belgio – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.
18.00 Basket, Champions League 2025-2026: Galatasaray vs Trieste – Diretta streaming su DAZN.
18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Cluj-Napoca vs Hapoel Jerusalem – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Neptunas vs Aris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18.30 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Montenegro vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.
18.30 Basket, Champions League 2025-2026: Heidelberg vs Promitheas – Diretta streaming su DAZN.
18.45 Basket, Champions League 2025-2026: Legia vs Rytas – Diretta streaming su DAZN.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Buducnost vs Ulm – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Slask Wroclaw vs Bancesehir Kol. – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.00 Basket, Champions League 2025-2026: Le Mans vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.
20.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Trento vs Chemnitz – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.30 Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Brescia vs Primorac – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Spagna vs Turchia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Scozia vs Danimarca – Diretta tv su Cielo TV; in streaming su cielotv.it.