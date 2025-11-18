L’Italia ancora non ha ottenuto l’accesso ai Mondiali del 2026 ma nulla è ancora perduto: secondo Galliani ci sono ancora margini per farcela, di seguito le sue parole.

Adriano Galliani ha passato una vita nel calcio e sta continuando ancora, in questo mondo, a dare il suo contributo. Intervenuto al premio Italo Galbiati’, ha allora detto la sua sul momento della Nazionale Italiana e sul CT azzurro.

Galliani crede in Gattuso e nell’Italia: i Mondiali sono ancora un obiettivo raggiungibile

Adriano Galliani, ospite al premio dedicato a Italo Galbiati, ha dichiarato: “Gattuso ci porterà ai Mondiali? Io credo di si perché Rino è determinato, è forte. Io credo che ce la farà sicuramente se c’è uno che può farcela è Rino. La crisi del calcio italiano? È un momento difficile, d’altra parte giocano pochi italiani nelle nostre squadre a scapito della Nazionale, ma credo che questa volta ce la faremo”.

Poi il suo commento sul derby di Milano che domenica sera andrà in scena a San Siro tra Inter e Milan: “Ce ne sono tanti che ricordo, forse i due derby che mi sono rimasti più nel cuore sono stati quelli della Champions in sei giorni, c’era un’atmosfera incredibile per la semifinale 2003”.