Per la prima volta nella storia del canottaggio italiano, un solo fine settimana assegnerà i titoli nazionali di quattro specialità sui 6000 metri: sabato il doppio e il quattro senza, domenica il quattro di coppia e l’otto.

Il grande canottaggio torna protagonista a Sabaudia, che nel prossimo fine settimana ospiterà una formula del tutto inedita per il panorama italiano.

Sulle acque del lago Paola, concesso per l’occasione dalla proprietà Scalfati, andrà in scena una due giorni che, per la prima volta, riunisce in un unico evento quattro Campionati Italiani di Gran Fondo.

La macchina organizzativa è nelle mani della SC The Core, con il supporto del Comitato Lazio e la collaborazione dei gruppi sportivi di Carabinieri, Fiamme Gialle, Fiamme Oro e Marina Militare.

Un appuntamento che segna una svolta nel calendario remiero nazionale.

Le gare del sabato: doppio e quattro senza sui 6000 metri

Sabato 22 novembre saranno protagonisti i percorsi da 6000 metri validi per l’assegnazione dei titoli tricolori nelle seguenti categorie:

Specialità

Doppio

Quattro senza

Categorie previste

Senior

Under 23

Under 19

Under 17

Una giornata ad alta intensità, con tanti equipaggi pronti a sfidarsi sulle lunghe distanze del lago Paola.

Le gare della domenica: quattro di coppia e otto, più altre prove tricolori

Domenica 23 novembre arriverà il secondo atto della manifestazione, altrettanto ricco.

Titoli italiani in palio

Quattro di coppia

Otto

Categorie

Senior

Pesi Leggeri

Under 23

Under 19

Under 17

In aggiunta, verranno assegnati anche i titoli nel:

Doppio Pesi Leggeri

Quattro senza Pesi Leggeri

Doppio Esordienti

Una giornata che aprirà il palcoscenico a molte delle realtà agonistiche più giovani e in crescita.

Una novità assoluta per i Campionati Italiani

Mai prima d’ora i Campionati Italiani di Gran Fondo avevano riunito in un’unica rassegna:

due giornate di gare,

quattro specialità differenti,

tutte le categorie dai Senior agli Esordienti.

Un format rinnovato che permette di concentrare l’intero movimento remiero nazionale in un solo weekend, con una presenza eccezionale di equipaggi provenienti da tutta Italia.

Gli eventi collaterali: Regata Nazionale di Fondo

Accanto ai Campionati Italiani, il programma include anche la Regata Nazionale di Fondo riservata a:

Allievi C

Cadetti

Master

Universitari

Un’occasione per vedere in acqua atleti di tutte le età, dai più giovani fino alle categorie Master, in una festa del canottaggio che abbraccia tutto il movimento.