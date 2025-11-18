Asian Tour, Stefano Mazzoli al via del PIF Saudi International: il torneo più ricco dell’anno con i big della LIV Golf
Dal 19 al 22 novembre il golf mondiale si sposta a Riyadh per il PIF Saudi International: in campo quasi tutti i protagonisti della LIV Golf e l’azzurro Stefano Mazzoli, deciso a blindare la sua carta sull’Asian Tour.
Settimana ad altissimo tasso tecnico a Riyadh, dove dal 19 al 22 novembre andrà in scena il PIF Saudi International powered by Softbank Investment Advisers, il torneo con il montepremi più elevato dell’intera stagione: 5 milioni di dollari.
L’evento, ospitato dal Riyadh Golf Club, ha attirato un field di straordinario livello grazie alla presenza di quasi tutti i protagonisti della LIV Golf, pronti a contendersi il titolo da favoriti.
Fra loro spicca Joaquin Niemann, 27 anni, dominatore della Superlega araba 2025 con cinque successi stagionali, insieme a stelle del golf mondiale come Dustin Johnson, Patrick Reed, Matthew Wolff, Peter Uihlein, Louis Oosthuizen, Branden Grace, Dean Burmester, Sergio Garcia, David Puig, Graeme McDowell, Tyrrell Hatton, Paul Casey, Martin Kaymer, Cameron Smith, Marc Leishman, Anirban Lahiri, Jinichiro Kozuma, Abraham Ancer e Carlos Ortiz.
Non solo LIV Golf: presenti i migliori dell’ordine di merito
Accanto ai campioni della Superlega, il torneo riunirà anche molti dei protagonisti abituali dell’Asian Tour. Nel field compaiono infatti i primi 15 dell’ordine di merito, guidati dal giapponese Kazuki Higa (n. 1), seguito da Scott Vincent (n. 2) e Miguel Tabuena (n. 3).
Da tenere d’occhio anche:
Rattanon Wannasrichan (n. 4)
Yosuke Asaji (n. 5), reduce dal successo al Moutai Singapore Open
Carlos Ortiz (n. 6)
Sadom Kaewkanjana (n. 7)
Poom Saksansin (n. 8)
Wade Ormby (n. 9)
Ollie Schniederjans (n. 10)
Molti di loro, compresi Ormby e Schniederjans, rivestono anche il ruolo di riserve nella LIV Golf.
Stefano Mazzoli in campo per blindare la carta Asian Tour
Tra i protagonisti attesi c’è anche l’azzurro Stefano Mazzoli, 28 anni, originario di Segrate.
Attualmente 58° nell’ordine di merito, Mazzoli arriva all’evento saudita con un obiettivo chiaro: confermare la carta per l’Asian Tour 2026, dopo aver già ottenuto quella per il DP World Tour grazie all’ottavo posto nell’HotelPlanner Tour.
Nel 2025 ha preso parte a otto tornei del circuito orientale, andando a premio in sette occasioni e centrando un ottimo 8° posto al Jakarta International Championship. Il PIF Saudi International rappresenta quindi un crocevia fondamentale per consolidare la sua presenza nel golf internazionale.