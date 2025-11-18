Los Angeles 2028, ufficializzati gli orari di pallavolo e beach volley: programma completo dei Giochi
Il Comitato Organizzatore LA28 ha diffuso il calendario dettagliato dei match olimpici: ecco quando si giocheranno le gare indoor all’Honda Center e quelle sulla sabbia dell’Alamitos Beach Stadium.
Il Comitato Organizzatore di Los Angeles 2028 ha ufficializzato gli orari delle partite dei tornei olimpici di pallavolo e beach volley, offrendo per la prima volta un quadro preciso della programmazione estiva.
Le gare indoor si disputeranno interamente all’Honda Center, dal 15 al 30 luglio 2028, seguendo uno schema molto regolare soprattutto nella fase preliminare.
Fase a gironi (15-23 luglio)
Le partite si giocheranno in quattro slot fissi:
9:00
13:00
17:00
21:00
Quarti di finale (24-25 luglio)
Gli orari resteranno invariati rispetto alla fase a gironi.
Semifinali maschili (26 luglio)
11:00
16:00
Semifinali femminili (27 luglio)
11:00
16:00
Finali del torneo maschile
Bronzo: 28 luglio alle 20:30
Oro: 29 luglio alle 10:00
Finali del torneo femminile
Bronzo: 29 luglio alle 14:45
Oro: 30 luglio alle 10:00
A seguire, nello stesso giorno, si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
Beach volley, spettacolo all’Alamitos Beach Stadium dal 15 al 29 luglio
Il torneo olimpico di beach volley si svolgerà nell’iconica cornice dell’Alamitos Beach Stadium, con match distribuiti lungo tutto l’arco della giornata per quasi due settimane.
Round preliminare (15-22 luglio)
9:00-12:00
14:00-18:00
20:00-23:00
Eccezione 22 luglio:
9:00-11:00
19:00-23:00
Ottavi di finale (23-24 luglio)
9:00-11:00
13:00-15:00
17:00-19:00
21:00-23:00
Quarti di finale (25-26 luglio)
Due sessioni:
13:00-15:00
20:00-22:00
Semifinali (27 luglio)
Stessi orari dei quarti.
Finali
Torneo femminile: 28 luglio dalle 15:30 alle 18:30
Torneo maschile: 29 luglio dalle 19:00 alle 22:00
Il Comitato Organizzatore ha chiarito che, con l’avvicinarsi della manifestazione, alcuni orari potrebbero subire variazioni.