Italrugby al lavoro verso il Test Match contro il Cile: torna Lamaro, convocato Montemauri
Gli Azzurri preparano a Torino l’ultima sfida delle Quilter Nations Series: sabato a Genova kick-off alle 21.10. Rientra Lamaro, invito per il giovane Montemauri.
È ufficialmente iniziata la settimana che porterà l’Italrugby all’ultimo Test Match del 2025. Sabato 22 novembre, allo stadio Ferraris di Genova, gli Azzurri affronteranno il Cile alle ore 21.10, con diretta su Sky Sport e Rai.
La squadra allenata da Gonzalo Quesada prosegue la preparazione a Torino, con sedute fissate al Cus Torino nelle giornate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 novembre. Il trasferimento a Genova è previsto per giovedì 20, mentre venerdì 21 novembre il gruppo svolgerà il tradizionale Team Run delle 11.45 allo stadio Ferraris.
Lamaro rientra nel gruppo, Montemauri invitato al raduno
In vista del terzo e ultimo match delle Quilter Nations Series, torna tra i convocati Michele Lamaro, al rientro dopo l’infortunio accusato a Udine prima della sfida contro l’Australia. Presente anche il giovane Giovanni Montemauri, mediano di apertura delle Zebre, invitato per lavorare insieme al gruppo.
Il percorso dell’Italia in queste Quilter Nations Series
Italia 26-19 Australia – Udine, Bluenergy Stadium
Italia 14-32 Sudafrica – Torino, Allianz Stadium
Italia vs Cile – Genova, 22 novembre, ore 21.10
I 37 convocati di Quesada
Piloni
Simone Ferrari (Benetton, 68 caps)
Danilo Fischetti (Northampton, 57)
Muhamed Hasa (Zebre, 3)
Marco Riccioni (Saracens, 36)
Mirco Spagnolo (Benetton, 19)
Tallonatori
Tommaso Di Bartolomeo (Zebre, 5)
Pablo Dimcheff (Colomiers, 2)
Giacomo Nicotera (Stade Français, 36)
Seconde linee
Niccolò Cannone (Benetton, 57)
Riccardo Favretto (Benetton, 8)
Enoch Opoku Gyamfi (Bath, esordiente)
Federico Ruzza (Benetton, 66)
Andrea Zambonin (Exeter, 14)
Terze linee
Lorenzo Cannone (Benetton, 32)
Alessandro Izekor (Benetton, 7)
Giacomo Ferrari (Zebre, esordiente)
Michele Lamaro (Benetton, 48)
David Odianse (Zebre, 3)
Manuel Zuliani (Benetton, 37)
Mediani di mischia
Alessandro Garbisi (Benetton, 18)
Martin Page-Relo (Bordeaux, 20)
Stephen Varney (Exeter, 36)
Mediani di apertura
Giacomo Da Re (Zebre, 5)
Paolo Garbisi (Toulon, 49)
Centri
Juan Ignacio Brex (Toulon, 48)
Leonardo Marin (Benetton, 16)
Damiano Mazza (Zebre, esordiente)
Tommaso Menoncello (Benetton, 33)
Ali/Estremi
Mirko Belloni (Zebre, 2)
Ange Capuozzo (Toulouse, 30)
Monty Ioane (Lione, 41)
Louis Lynagh (Benetton, 9)
Lorenzo Pani (Zebre, 8)
Edoardo Todaro (Northampton, esordiente)
Invitato
Giovanni Montemauri (Zebre, esordiente)
Assenti per infortunio
Tommaso Allan, Matteo Canali, Alessandro Fusco, Dino Lamb, Gianmarco Lucchesi, Sebastian Negri, Ivan Nemer, Ross Vintcent, Jacopo Trulla.