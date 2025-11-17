Gli Azzurri preparano a Torino l’ultima sfida delle Quilter Nations Series: sabato a Genova kick-off alle 21.10. Rientra Lamaro, invito per il giovane Montemauri.

È ufficialmente iniziata la settimana che porterà l’Italrugby all’ultimo Test Match del 2025. Sabato 22 novembre, allo stadio Ferraris di Genova, gli Azzurri affronteranno il Cile alle ore 21.10, con diretta su Sky Sport e Rai.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it