Nba, notte da dominio per Thunder e Pistons: show di Holmgren e Duren. Fontecchio decisivo per Miami
Oklahoma continua a volare a Ovest, Detroit resta in vetta a Est. Gli Heat battono New York con un ottimo Simone Fontecchio: risultati e protagonisti della notte Nba.
Una notte Nba che ribadisce le gerarchie delle due Conference: Oklahoma City e Detroit continuano a dettare legge, mentre Miami trova un contributo fondamentale da Simone Fontecchio nella vittoria sui Knicks. Ecco il quadro completo delle otto sfide disputate nella notte italiana.
Western Conference: Thunder da urlo, New Orleans travolta
Oklahoma dilaga subito: 49 punti nel primo quarto
A New Orleans i Thunder impiegano pochissimo a spostare l’inerzia del match, chiudendo un primo quarto da 49-24 che indirizza il resto della gara.
Il successo finale per 126-109 vale la quindicesima vittoria nelle ultime sedici partite.
I protagonisti:
Chet Holmgren: 26 punti e 9 rimbalzi
Shai Gilgeous-Alexander: 23 punti, 8 assist
Luguentz Dort: 17 punti
Isaiah Hartenstein: 16 punti
Dalla panchina: Joe 14, Mitchell 11
Ai Pelicans non bastano:
24 punti di Jeremiah Fears
18 di Trey Murphy
Oklahoma resta un rullo compressore, mentre New Orleans incassa la dodicesima sconfitta stagionale.
Eastern Conference: Detroit non si ferma più
Decima vittoria consecutiva e leadership confermata
I Pistons collezionano la dodicesima vittoria stagionale battendo Indiana 117-112 davanti al proprio pubblico.
Ancora una volta protagonista Jalen Duren, dominante con 31 punti e 15 rimbalzi.
In evidenza anche:
Daniss Jenkins: 26 punti
Javonte Green: 20 punti dalla panchina
Indiana prova a restare agganciata con:
Pascal Siakam: 29 punti
Bennedict Mathurin: 26
Isaiah Jackson: doppia doppia da 16+10
Ma la capolista dell’Est amministra e porta a casa un altro successo.
Miami–New York: Fontecchio brilla nella vittoria degli Heat
L’azzurro risponde presente
Gli Heat piegano i Knicks 115-113 in una sfida equilibrata fino all’ultimo possesso.
Dalla panchina arriva una prestazione di altissimo livello di Simone Fontecchio, che in 21 minuti produce:
14 punti
4 rimbalzi
3 assist
4 triple pesantissime
A sostenere Miami:
Powell: 19 punti
Mitchell: 18
Kel’el Ware: 16 punti e 14 rimbalzi
Larsson: 13
Dalla panchina: Jaquez Jr 13, Smith 11
Per i Knicks non bastano:
McBride: 25 punti
Bridges: 23 punti
Karl-Anthony Towns: doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi
Gli altri risultati della notte Nba
Vittorie importanti per Cleveland, Philadelphia, Toronto, Minnesota e Chicago
Cleveland–Milwaukee 118-106
Mitchell trascina i Cavs con 37 punti e 7 assist.
Preoccupazione Bucks per un problema muscolare a Giannis Antetokounmpo.
Philadelphia–Clippers 110-108
Show di Tyrese Maxey: 39 punti e 6 assist.
Toronto–Charlotte 110-108
Decisivo Ingram con 27 punti e 6 rimbalzi.
Minnesota–Dallas 120-96
Ottima prova di Naz Reid: 22 punti e 12 rimbalzi.
Chicago–Denver 130-127
I Bulls vincono con una super doppia doppia di Guddey (21 punti e 14 rimbalzi).
Ai Nuggets non basta l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (26 punti, 18 rimbalzi, 13 assist).