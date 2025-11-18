Carlos Alcaraz ha fatto sapere in via ufficiale che, dopo l’infortunio rimediato in finale a Torino contro Sinner, non ce la farà a giocare le Finali di Coppa Davis.

Niente da fare per Carlos Alcaraz: la notizia che era nell’aria ora è diventata ufficiale. Lo spagnolo, dopo il problema fisico rimediato in finale contro Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, ha dovuto rinunciare alla Coppa Davis di Bologna. Di seguito il suo messaggio.

Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis: non ce la fa dopo l’infortunio delle Finals

Tramite il suo profilo ‘Instagram’, lo spagnolo ha fatto sapere che: “Mi dispiace tanto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna”.

E poi ha anche spiegato: “Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha consigliato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia, e non vedevo l’ora di aiutarci a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore spezzato”.