Terza edizione della rassegna FIG giovanile: clima tropicale, atmosfera natalizia e 300 atleti pronti a contendersi il futuro della ginnastica mondiale. Azzurrini e azzurrine già in pedana per i primi allenamenti.

È tutto pronto nella capitale delle Filippine per l’avvio dei Campionati del Mondo juniores di ginnastica artistica 2025, la terza edizione della manifestazione FIG dedicata ai talenti del futuro.

Dopo il debutto nel 2019 a Györ e la ripartenza nel 2023 ad Antalya, l’evento cresce ancora: 77 federazioni hanno risposto presente, il numero più alto di sempre per questa rassegna.

In un contesto particolare – una città addobbata per il Natale ma immersa in una calura da 30 gradi – circa 300 giovani ginnasti inizieranno da giovedì una settimana che per molti rappresenta una prima tappa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

L’Italia è arrivata a Manila: prime prove tra jet lag e attrezzature nuove

La delegazione azzurra, guidata dal Team Leader Alessandro Zanardi, è sbarcata a Manila dopo un lungo viaggio via Hong Kong. Sistemazione al Belmont Hotel, accreditamenti al Marriott Grand Ballroom (MGB) e prime sessioni di allenamento nella caldissima training hall.

Squadra femminile

Le ginnaste che rappresenteranno l’Italia sono:

Eleonora Calaciura (Juventus Nova Melzo)

Mia Proietti (Ginnastica Heaven)

Anthea Sisio (Aiace)

Michelle Tapia (Acrobatic Fitness)

Guidate dai tecnici Lara Battaglia, Mauro Di Rienzo e Alessio Corsato, hanno svolto il primo allenamento nonostante il caldo e l’impatto con un’attrezzatura completamente nuova.

Squadra maschile

In pedana anche gli azzurrini dell’ItalGAM baby:

Pietro Mazzola (Sampietrina)

Ivan Rigon (Corpo Libero Gymnastics Team)

Riccardo Ruggeri (Victoria Fermo)

Simone Speranza (New Sport)

Sotto la supervisione dei tecnici Pamela Cauli, Nicola Ceccarello e Luigi Peroli, è arrivato il primo allenamento ufficiale, con qualche sbavatura fisiologica in attesa della “prova podio” di domani pomeriggio.

Staff e supporto

Completano la spedizione:

il fisioterapista Massimo Luigi Cancelli ,

il medico Maria Conforti ,

gli ufficiali di gara Veronica Puddu e Antonio Zurlini.

A portare il suo incoraggiamento, questa mattina, la presidente del Comitato Tecnico Internazionale della GAF, Donatella Sacchi.

Le qualificazioni maschili: Italia nell’ultima suddivisione

Il programma maschile prevede quattro suddivisioni di qualificazione.

Alcuni dei top team:

Giappone (campione in carica) partirà dal cavallo con maniglie insieme alla Gran Bretagna.

Cina (argento 2023) inizierà alle parallele pari nel gruppo 2.

Italia, bronzo tre anni fa ad Antalya, entra nell’ultima suddivisione con start agli staggi pari, insieme alla Polonia.

Attenzione anche a:

Brasile e Spagna , in gara nello stesso turno degli azzurrini,

Francia e Stati Uniti, impegnati nella suddivisione precedente.

Le qualificazioni femminili: azzurre nella prima delle sei suddivisioni

La squadra femminile aprirà la rassegna partire dalla trave, seguita dalle rappresentanti francesi.

Le grandi avversarie:

Giappone (campione in carica), al corpo libero della terza suddivisione.

USA (argento), sullo stesso attrezzo nella quinta.

Brasile, impegnato alle parallele asimmetriche nella sesta.

Programma completo (orario italiano)

GIOVEDÌ 20 – QUALIFICAZIONI MASCHILI

02:30-03:00 (09:30-10:00) Cerimonia di apertura

03:00-05:15 (10:00-12:15) Suddivisione 1

06:15-08:30 (13:15-15:30) Suddivisione 2

09:30-11:45 (16:30-18:45) Suddivisione 3

12:45-15:00 (19:45-22:00) Suddivisione 4

VENERDÌ 21 – QUALIFICAZIONI FEMMINILI

03:00-04:45 (10:00-11:45) Suddivisione 1

05:00-06:45 (12:00-13:45) Suddivisione 2

07:15-09:00 (14:15-16:00) Suddivisione 3

09:15-11:00 (16:15-18:00) Suddivisione 4

11:30-13:15 (18:30-20:15) Suddivisione 5

13:30-15:15 (20:30-22:15) Suddivisione 6

SABATO 22 – FINALI ALL AROUND

08:00-10:30 (15:00-17:30) Concorso Generale Maschile

12:00-14:30 (19:00-21:30) Concorso Generale Femminile

DOMENICA 23 – FINALI DI SPECIALITÀ (Day 1)

07:00-11:00 (14:00-18:00)

Corpo libero M.

Volteggio F.

Cavallo con maniglie

Parallele asimmetriche

Anelli

LUNEDÌ 24 – FINALI DI SPECIALITÀ (Day 2)