Quinta vittoria iridata per l’Italia: la squadra Grand Veteran conquista un oro straordinario, mentre i fiorettisti Veteran centrano un prestigioso secondo posto.

Si chiude con un doppio sorriso italiano la sesta giornata del Campionato del Mondo Master 2025 in corso in Bahrein. Il fioretto maschile regala altre due medaglie alla spedizione azzurra: la formazione Grand Veteran conquista un oro di grande valore tecnico, mentre la squadra Veteran firma un eccellente argento.

L’Italia sale così a 14 medaglie complessive (5 ori, 6 argenti, 3 bronzi) e consolida il secondo posto nel medagliere globale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Fioretto maschile Grand Veteran: una rimonta epica e un oro meritatissimo

La giornata perfetta del gruppo Grand Veteran prende forma già dai quarti di finale, dove gli azzurri firmano una delle rimonte più spettacolari del torneo.

Sotto di 10 stoccate contro l’Ungheria, ribaltano l’assalto fino al 45-37, accedendo con autorità alle semifinali.

Il percorso verso l’oro

Semifinale : Italia–Germania 45-36

Finale: Italia–AIN 45-36

Il quintetto composto da Marco Bosio, Fabio Miraldi, Michele De Santis, Maurizio Galvan e Francesco Tiberi, guidato a fondo pedana dai maestri Paolo Bottari e Daniele Giannini, disputa una finale intensa, punto a punto fino all’ultimo terzo di assalto.

Negli scambi decisivi arriva lo strappo buono: gli azzurri prendono il largo e siglano il colpo del definitivo trionfo, facendo risuonare per la quinta volta l’Inno di Mameli in questa edizione.

Fioretto maschile Veteran: un cammino da protagonisti e un argento di grande valore

Ottima anche la prova della squadra Veteran, capace di accedere ai quarti con una prestazione solida contro una combattiva Gran Bretagna (45-41).

Il loro percorso

Semifinale : Italia–USA 45-39

Finale: Italia–Francia 40-45

La formazione composta da Ugo Balestrieri, Jacopo Inverardi, Fabio Di Russo, Filippo Pesce e Lorenzo Richiardi disputa una finalissima equilibrata e combattuta fino agli ultimi assalti.

Solo nel rush finale la Francia trova il break decisivo. Per l’Italia arriva comunque un argento meritato, che conferma la qualità del gruppo.

Spada femminile: stop ai quarti per le squadre italiane

Giornata più complicata invece per le squadre di spada femminile, entrambe eliminate ai quarti.

Risultati

Veteran : sconfitta contro la Francia (43-33), settimo posto finale.

Squadra composta da: Federica Ariaudo, Barbara Gabella, Annalisa Avancini, Giulia Sudano e Laura Puricelli .

Grand Veteran: ko contro la Francia (45-29), sesta posizione conclusiva.

Formazione: Iris Gardini, Gianna Cirillo, Adriana Albini, Ewa Borowa e Fabrizia Alessandrini.

Domani altre quattro gare ai Mondiali Master di Manama

La rassegna iridata prosegue domani con una giornata ricca di prove individuali.

Sciabola maschile Over 40

Francesco Gallavotti, Paolo Gay, Jacopo Spilimbergo, Alessandro Tuccillo

Sciabola maschile Over 70

Enrico Antinoro, Riccardo Carmina, Pasquale Parisi, Giulio Paroli

Fioretto femminile Over 50

Elena Benucci, Martina Ganassin, Daniela Mai, Francesca Zurlo

Fioretto femminile Over 60

Gianna Cirillo, Magda Melandri, Maria Vincenza Saracino, Liqin Wei

L’Italia si presenterà in pedana con ambizioni importanti anche in queste categorie.