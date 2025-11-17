Champions League di pallanuoto, settimana decisiva per Pro Recco e Brescia: due big match in diretta su Sky
Nella quarta giornata dell’European Aquatics Champions League le italiane affrontano Primorac e Novi Beograd: due sfide di altissimo livello tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre.
La stagione 2025/2026 dell’European Aquatics Champions League entra in una delle sue fasi più delicate. Le migliori sedici squadre d’Europa proseguono la corsa verso il titolo continentale di pallanuoto, con la Pro Recco e l’AN Brescia chiamate a due appuntamenti fondamentali del loro cammino nei gironi.
Le italiane nella fase a gironi: Pro Recco nel gruppo B, Brescia nel gruppo C
La competizione vede al via i club d’élite del panorama europeo, protagonisti di un’edizione già ricca di equilibrio e spettacolo.
Le due italiane inseguono un posto tra le migliori:
Pro Recco inserita nel girone B
AN Brescia inserita nel girone C
Entrambe affronteranno avversarie dal grande pedigree internazionale.
Martedì 18 novembre: Brescia in vasca contro il Primorac
La prima gara della settimana vede in acqua l’AN Brescia, impegnata contro il VPK Primorac.
Una sfida ad alta tensione, fondamentale per gli equilibri del girone C.
Diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW
Telecronaca: Iacobello / Campagna
Mercoledì 19 novembre: Pro Recco ospita il Novi Beograd
Il giorno successivo sarà il turno della Pro Recco, chiamata alla prova contro una delle squadre più forti della competizione: il Novi Beograd, finalista nelle recenti edizioni.
Diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW
Telecronaca: Barone / Binchi
Una partita che potrebbe dire molto sulle ambizioni dei liguri, da anni stabilmente ai vertici della pallanuoto europea.
Risultati, classifiche e highlights online
Il percorso delle squadre italiane e l’evoluzione del torneo saranno raccontati su:
skysport.it
APP Sky Sport
social ufficiali Sky Sport, con aggiornamenti, analisi e video delle sfide.