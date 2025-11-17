Nella quarta giornata dell’European Aquatics Champions League le italiane affrontano Primorac e Novi Beograd: due sfide di altissimo livello tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre.

La stagione 2025/2026 dell’European Aquatics Champions League entra in una delle sue fasi più delicate. Le migliori sedici squadre d’Europa proseguono la corsa verso il titolo continentale di pallanuoto, con la Pro Recco e l’AN Brescia chiamate a due appuntamenti fondamentali del loro cammino nei gironi.

