Non poteva iniziare in maniera migliore la nuova stagione per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che al primo torneo disputato hanno raggiunto la finale. L’Atp di Adelaide sarà anche “solo” un 250, eppure la coppia azzurra ha ottenuto un risultato prestigioso, maturato a seguito di un paio di vittorie non scontate. Dopo il comodo esordio contro gli australiani Fancutt/Romios, Simone e Andrea avevano sconfitto Ebden/Vliegen, teste di serie numero 6. E’ arrivato però in semifinale il vero colpaccio dato che gli italiani sono riusciti a sfatare il tabù Arevalo/Pavic (#1 del seeding), mandandoli ko per la prima volta dopo aver collezionato solo sconfitte (ben 4, in altrettanti precedenti).

Cronaca

4-6 7-6 10-8 il punteggio dell’incontro, che Bolelli/Vavassori hanno portato a casa dopo 1h47′ di gioco, firmando una grande rimonta. Nel primo set gli azzurri hanno avuto a disposizione due palle break nel settimo gioco, ma non le hanno sfruttate ed hanno poi pagato a caro prezzo il break subito nel decimo game. Bravissimi invece a ricucire immediatamente il gap nella seconda frazione dopo aver perso la battuta in avvio, reagendo prontamente e interrompendo una striscia di quattro giochi consecutivi persi. A dare il via alla rimonta di Simone e Andrea è stato il tie-break del secondo set, dominato per 7 punti a 3, che ha fatto da apripista a un altro tie-break, il ‘super tie-break’ del decisivo terzo set. Gli azzurri hanno fatto tutto bene fino al 9-4, ma non sono riusciti a chiudere in alcun modo. Fortunatamente, alla quinta e ultima chance, hanno scritto la parola fine al match, imponendosi per 10-8 e volando in finale.

Finale: orario, avversari e dove vederla

L’atto conclusivo del torneo di doppio di Adelaide è in programma sabato 11 gennaio, quando in Italia sarà notte. Bolelli e Vavassori scenderanno infatti in campo alle 4:30 italiane e se la vedranno contro i tedeschi Krawietz/Puetz, vincitori delle Atp Finals di Torino. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su SkyGo e NOW.

Come cambia il ranking

Virtualmente Bolelli è al numero 6 e Vavassori al numero 7, entrambi a quota 5890 punti. Sarà tuttavia la finale dell’Atp di Adelaide a decretare se effettivamente queste posizioni saranno confermate. Qualora fossero i tedeschi a conquistare il titolo, Krawietz li supererebbe salendo al numero 6, mentre Puetz li raggiungerebbe a quota 5890. L’altro possibile sorpasso è quello del croato Mektic, in finale ad Auckland insieme a Venus. Ecco la situazione.

6. Bolelli 5890 (5990 in caso di titolo)

7. Vavassori 5890 (5990)

8. Krawietz 5880 (5980)

9. Mektic 5830 (5930)

10. Puetz 5790 (5890)

Montepremi Atp Adelaide (doppio)

PRIMO TURNO – 1.660 $

SECONDO TURNO – 2.980 $

QUARTI – 5.450 $

SEMIFINALI – 9.790 $

FINALE – 18.510 $

VITTORIA – 35.570 $

Assegnazione punti

PRIMO TURNO – 0 punti

SECONDO TURNO – 20

QUARTI – 45

SEMIFINALI – 90

FINALE – 150

VITTORIA – 250