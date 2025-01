Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di domenica 12 gennaio dell’Australian Open 2025. Inizia una nuova era per lo Slam di scena sul veloce a Melbourne, che per la prima volta anticipa il giorno d’inizio rispetto al consueto lunedì. La carne al fuoco è subito tanta dato che esordiscono la campionessa in carica Aryna Sabalenka e la finalista uscente Qinwen Zheng. In campo anche Alexander Zverev, uno dei tanti pretendenti al titolo in campo maschile. Per quanto riguarda l’Italia, invece, saranno i due i tennisti ad essere subito protagonista: il primo è il qualificato Matteo Gigante, che fa il suo debutto a livello Slam e sfiderà il francese Humbert sulla John Cain Arena; il secondo è Luciano Darderi, impegnato sul Campo 17 contro lo spagnolo Martinez

ROD LAVER ARENA

Dalle 02:00 – (Q) Todoni vs (6) Zheng

a seguire – (6) Ruud vs Munar

Non prima delle 09:00 – (1) Sabalenka vs Stephens

a seguire – (WC) Pouille vs (2) Zverev

MARGARET COURT ARENA

Dalle 01:30 – Virtanen vs (20) Fils

a seguire – Parry vs (18) Vekic

Non prima delle 09:00 – (24) Lehecka vs (WC) Tu

a seguire – Blinkova vs (WC) Saville

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – Bouzkova vs (16) Andreeva

a seguire – Nishikori vs (Q) Monteiro

Non prima delle 07:00 – (11) Badosa vs Wang

a seguire – (14) Humbert vs (Q) Gigante

KIA ARENA

Dall’01:00 – Starodubtseva vs (30) Fernandez

a seguire – (Q) Onclin vs Opelka

Non prima delle 05:30 – Dzumhur vs Vukic

a seguire – (Q) Hibino vs Kostyuk

1573 ARENA

Dall’01:00 – Pera vs Maria

a seguire – Tauson vs (29) Noskova

a seguire – Nagal vs (26) Machac

COURT 3

Dall’01:00 – Gaston vs (WC) Jasika

a seguire – Walton vs Halys

a seguire – Bucsa vs (WC) Paquet

Non prima delle 07:00 – (27) Pavlyuchenkova vs Yuan

COURT 5

Dalle 04:00 – Kartal vs Bouzas Maneiro

a seguire – Nishioka vs (Q) Dougaz

COURT 6

Dall’01:00 – (Q) Erjavec vs Lamens

a seguire – (Q) Habib vs Bu

a seguire – Shang vs Davidovich Fokina

COURT 7

Dalle 03:00 – (Q) Faria vs Kotov

a seguire – Niemeier vs (Q) Chwalinska

COURT 13

Dalle 04:00 – (Q) Zidansek vs Potapova

a seguire – Martinez vs Darderi