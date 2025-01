Da possibile partente a un nuovo contratto con il club rossonero. La dirigenza è al lavoro per chiudere la trattativa in breve tempo

Non sarà tutto merito suo, ma quella di Sergio Conceicao è stata una mezza impresa. Forse qualcosa di più, visto che ha alzato al cielo la Supercoppa solo qualche giorno dopo aver preso la guida del Milan. Per giunta battendo (sempre in rimonta) sia Juventus che Inter.

Conceicao ha conquistato i big del Milan

Altro che l’allenatore non incide, non fa la differenza. Certo che fa la fa, e il Milan sta a dimostrarlo. Anche se poi bisognerà vedere alla lunga quale saranno i risultati che riusciranno a ottenere i rossoneri, il cui obiettivo adesso è riavvicinarsi alla zona Champions. Un obiettivo non più impossibile con Conceicao al timone, in poco tempo capace non solo di vincere un trofeo, ma soprattutto di rilanciare giocatori fondamentali che con Fonseca avevano perso smalto e ruolo da protagonista. Tre in particolare, ovvero quasi l’intera ossatura dello Scudetto 2022: Leao, che ha spaccato il derby; Tomori che era in procinto di andare alla Juventus; e Theo Hernandez, il quale aveva rotto con l’ex tecnico.

Dopo la brutta partita con la Juve, almeno nel primo tempo con l’errore che ha consentito a Yildiz di portare in vantaggio i bianconeri, il francese è tornato protagonista in finale contro l’Inter. Non ha perso il duello con Dumfries, suo spauracchio degli ultimi anni, e su punizione (male Sommer) ha riaperto una partita che sembrava definitivamente chiusa con il 2-0 siglato da Taremi. Ora tutti, da Conceicao ai tifosi, si aspettano continuità ai massimi livelli dal terzino in scadenza ancora a giugno 2026.

Il Milan blinda anche Theo Hernandez: i dettagli

Da possibile se non certo partente, adesso Theo Hernandez viaggia verso il prolungamento con il club di Cardinale (e di Elliott…). Dopo Reijnders e Maignan – con loro è tutto fatto – Ibrahimovic e soci puntano infatti a blindare pure il classe ’97 portato al Milan da Maldini nell’estate 2019 per poco più di 20 milioni.

Stando alle ultime indiscrezioni, un accordo col suo agente Manuel Garcia Quilon (di recente in sede) dovrebbe trovarsi su una cifra tra i 6 e i 6,5 milioni di euro l’anno fino a giugno 2029. Ci sarebbe fiducia sul fatto che la fumata bianca possa arrivare anche prima che finisca la stagione. Col nuovo accordo Theo Hernandez diventerebbe uno dei calciatori più pagati della rosa, anzi il secondo dopo Rafael Leao. Coi bonus, il portoghese tocca i 7 milioni a stagione.