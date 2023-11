Tennis BJK Cup, Garbin: “C’è fiducia per il match contro la Germania”

Fra pochissimi giorni sarà tempo anche di BJK Cup di tennis. Se per i maschi la Davis rappresenta un motivo di orgoglio e di patriottismo, per le donne è la BJK ad attirare l’attenzione delle rispettive nazionali. La nostra, di Nazionale, avrà come capitano Tathiana Garbin che, dalle sue parole, non ha nascosto emozione ed ambizione.

Le parole di Garbin: “Sono davvero orgogliosa di tutte le miei giocatrici. Cominciamo dal match di Martina: c’è qualcosa che imparo ogni volta, perché lei mi mostra come puoi farcela, nonostante un inizio difficile, che se vai avanti, continui a crederci, continui a lottare, puoi cogliere la tua occasione. E lei è riuscita a farcela. A volte sono lì e devo parlare con loro, ma a volte sono io che imparo da loro. Quindi è una bella storia, con un bel finale. Voglio solo sottolineare che ha giocato una grande partita. Si è spinta oltre il limite, ma ogni volta che indossano questa maglia, la maglia della nazionale, queste ragazze riescono a trovare quell’energia che a volte penso non trovino nei tornei del circuito, e questo è davvero importante. Nel complesso sono tanto felice e davvero orgogliosa. E mi sento molto fiduciosa per domani. Penso che Martina abbia un piano di gioco e che ci si concentri al massimo. Ha avuto un po’ di difficoltà nel primo set, ma se l’è cavata bene grazie alla mentalità che ha: è una combattente, è una giocatrice che non molla mai. Trova un modo, una soluzione. È bello avere una leader come lei. Penso che tutte le mie giocatrici, anche Elisabetta, benché giovanissima, siano delle leader. Ma non sono in concorrenza tra loro. Si motivano a vicenda. Quindi non posso che essere orgogliosa di loro“.