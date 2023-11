LIVE – Avellino-Foggia 3-1, Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Avellino-Foggia è una classica del sud Italia. Ora lo scontro ci sarà anche in Coppa Italia di Serie C con le due squadre che vivono momenti radicalmente diversi. L’Avellino è in striscia di risultati utili consecutivi che gli hanno fatto conquistare la terza piazza della classifica del Girone C di Lega Pro. Invece, il Foggia dopo un avvio ottimo, ora sta vivendo un periodo macabro: sono 4 le partite senza vittorie che non fanno vivere alla piazza un momento felice. Si parte per il match di Coppa alle 18.30.

Avellino-Foggia 3-1 (27′ Tozaj, 52′ D’Angelo, 56′ D’Amico, 75′ Martini)

75′ – GOL DELLA BANDIERA DEL FOGGIA CHE PROVA A RIAPRIRE IL DISCORSO!!

56′ – UNO DUE TERRIBILE DELL’AVELLINO!!!! D’AMICO LA METTE DENTRO!

52′- RADDOPPIO DELL’AVELLINO!!!!!! A SEGNO D’ANGELO!!!!

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Intervallo.

44′ – Ci saranno due minuti di recupero.

27′ – GOOOOOL DELL’AVELLINO!!!!! Passa in vantaggio la squadra campana con il gol di Tozaj. Lo sforzo ripaga!

10′ – Spinge l’Avellino, ma il Foggia al momento si difende bene.

1′ – Inizia il match.