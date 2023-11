Atp Sofia 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 9 novembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 250 di Sofia 2023 per la giornata di govedì 9 novembre. Si giocano i quarti di finale con Struff e Marozsan subito in campo per un match molto interessante. Jack Draper è in grande forma, lo ha dimostrato la scorsa settimana nel challenger di Bergamo e nella vittoria ai danni di Musetti al secondo turno. Sessione serale per Mannarino e poi per Fucsovics.

CENTER COURT

Ore 12:00 – (3) Struff vs Marozsan

a seguire – Draper vs (WC) Ilkel

Non prima delle 17:00 – (7) Ofner vs (2) Mannarino

a seguire – (8) Fucsovics vs Kotov o (4) Baez