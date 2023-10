Tennis, Binaghi su Sinner: “Giocato una partita durissima a livello altissimo”

Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkronos, ha commentato il successo ottenuto da Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Vienna 2023: “Oggi Jannik ha giocato una partita di livello altissimo ma che lo ha impegnato tantissimo a livello fisico: è stata una battaglia massacrante di oltre tre ore e visto che da quel punto di vista c’è ancora un gap da colmare, sono un po’ preoccupato in vista delle Atp Finals. Abbiamo visto che dopo tutte le sue vittorie nel torneo successivo ha un po’ pagato. La prossima settimana c’è Parigi-Bercy, sono sicuro che lui e il suo team prenderanno la decisione migliore. A Torino con lui al top ci aspetta una settimana fantastica”.

Binaghi ha poi lanciato una stoccata a tutti i detrattori dell’altoatesino: “Sono anche preoccupato perché da un po’ di settimane tutti lo riempiono di complimenti ipocriti dopo averlo massacrato per non essere sceso in campo in Coppa Davis. Sono sicuro che lui da grande campione quale è saprà farseli scivolare addosso e non farsi condizionare”.