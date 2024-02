Coppa d’Asia 2024: storica impresa della Giordania che vola in finale, Corea del Sud battuta 2-0

Grande sorpresa nella prima semifinale della Coppa d’Asia 2024. La Giordania infatti ha sconfitto con un secco 2-0 la più quotata Corea del Sud, raggiungendo così per la prima volta nella sua storia la finale nella competizione continentale. Storica impresa dunque per la nazionale medio orientale, che già con la semifinale aveva stabilito un record. Succede tutto nella ripresa, con Yazan Al-Naimat che sigla la rete dell’1-0 dopo una prima frazione piuttosto equilibrata. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio al 66′ con la rete della stella della squadra, il fantasista del Montpellier Mousa Al-Taamari, che fa 2-0 e manda in finale i suoi. Le Tigri Asiatiche ci provano nei minuti finali, memori anche delle rimonte nel recupero contro Arabia Saudita e Australia, ma questa volta non basta. La Giordania affronterà ora nella finale di sabato 10 febbraio la vincente della seconda semifinale tra Iran e i padroni di casa del Qatar.