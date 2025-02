Andrey Rublev piega Jack Draper per 7-5, 5-7, 6-1 e vince l’ATP 500 di Doha. Si tratta del diciassettesimo titolo ATP per il tennista russo, che torna al successo in terra qatariota per la seconda volta, dopo aver già trionfato nell’edizione 2020 del torneo. Rublev solleva un nuovo trofeo dopo aver vinto il Masters 1000 di Madrid, lo scorso maggio. Niente da fare invece per Draper, che manca il terzo titolo in carriera e la possibilità di diventare il più giovane vincitore dell’ATP di Doha. La partita, equilibrata nei primi due set, viene monopolizzata da Rublev nel corso del terzo e ultimo set.

COSA E’ SUCCESSO NEL MATCH

Il primo set della finale qatariota va nelle mani di Rublev, artefice dell’unico break del parziale dopo un avvio punto a punto. Il tennista russo si porta davanti sul finale, riuscendo a strappare il servizio a Draper e a chiudere la frazione in vantaggio per 7-5. Il secondo set si dimostra ugualmente equilibrato e il risultato viene deciso solo agli ultimi servizi. Draper ottiene il primo break del parziale per il 6-5. L’inglese tiene il servizio successivo e ottiene l’1-1 con un 7-5, riportando il risultato in parità e allungando l’incontro di una frazione. Rublev apre il terzo set con decisione, concretizzando il break al primo turno di servizio di Draper. Il russo si porta sul 3-0 e continua ad allungare, mentre il britannico rimane a zero. Rublev firma un secondo break, che lo porta in vantaggio per 4-0. Draper riesce a sbloccarsi e chiude il primo servizio vincente del game sul 5-1, ma l’avversario spegne le flebili speranze di rimonta e chiude i giochi per 6-1. Rublev firma così il suo secondo successo a Doha, tornando alla vittoria dopo nove mesi.