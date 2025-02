La ginnastica artistica italiana festeggia due medaglie di bronzo, ottenute a Cottbus nel corso della tappa di Coppa del Mondo. In Germania, i ragazzi di Gianmatteo Centazzo e Roberto Germani si mettono in mostra nelle finali di specialità. Niccolò Vannucchi, impegnato nel corpo libero, è autore di un 13.533 che gli vale la terza piazza. L’azzurro conclude la prova alle spalle del kazako Milad Karimi, primo in 14.133 e del giapponese Kazuki Minami, che ha firmato un 13.666. Medaglia di bronzo anche per Edoardo De Rosa, in gara nella finale al cavallo con maniglie. L’italiano conclude la gara con un punteggio di 13.966, subito dopo il taiwanese Yu-Jan Shiao in 14.433 e di Ahmad Abu Al Soud dalla Giordania, secondo in 14.233.

“Siamo contentissimi del risultato di oggi – ha dichiarato l’allenatore Roberto Germani – Siamo soddisfatti ma dobbiamo rimanere concentrati in vista delle finali di domani. Ci sarà tempo per festeggiare”. L’Italia tornerà infatti in scena domani, in occasione delle ultime finali in programma. Vannucchi si vedrà impegnato nella prova di volteggio, mentre Bocelli sarà in gara alla sbarra. Le prove sono attese tra le 13:45 e le 17:00.

CLASSIFICA CORPO LIBERO

149 KARIMI, Milad KAZ 5,7 8,433 14,133 145 MINAMI, Kazuki JPN 5,7 8,366 0,4 13,666 138 VANNUCCHI, Niccolo ITA 5,4 8,133 13,533 154 ABAIDI, Amine NED 5,3 8,066 13,366 116 KOVACS, Sergio David ESP 5,1 8,033 13,133 159 GARNCZAREK, Kacper POL 5,1 8,300 0,3 13,100 117 BAIGORRI, Unai ESP 5,0 7,966 12,966 124 MOUSICHIDIS, Daniel GER 5,0 7,866 12,866

CLASSIFICA CAVALLO CON MANIGLIE