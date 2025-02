Flora Tabanelli trionfa nello SlopeStyle di Stoneham, valido per la Coppa del Mondo di freeski 2024/2025. L’azzurra coglie il primo successo di sempre nella specialità per un italiano in Coppa del Mondo. La diciassettenne emiliana non era mai riuscita a salire sul podio in questa disciplina. Negli scorsi mesi aveva conquistato un quarto e un quinto posto. Prima di oggi, le statistiche raccontavano del triplice podio azzurro firmato da Silvia Bertagna, capace di conquistare un secondo e due terzi posti tra il 2014 ed il 2019. Il tutto dopo aver conquistato con una gara d’anticipo la matematica certezza di vincere la Coppa del Mondo di Big Air, grazie ad un cammino sontuoso nell’altra specialità che l’ha vista sempre sul podio nelle cinque gare disputate, incluso il successo di Kreischberg. Con due vittorie e quattro podi in stagione, Flora guida con margine la classifica generale della Coppa del Mondo di Freeski con 500 punti ed un margine di 100 lunghezze sulla cinese Ailing Eileen Gu; terza è la francese Tess Ledeux con 390. La stagione di Coppa del Mondo si completerà tra l’11 ed il 14 marzo a Tignes, prima di spostare l’attenzione sui Campionati Mondiali di St. Moritz della settimana successiva.

La gara

Sulle nevi canadesi l’azzurra ha trovato sin da subito il miglior feeling. In finale ha deciso di mettere subito le cose in chiaro con un grande 80.41 piazzato in prima prova. Uno score irraggiungibile per tutte le avversarie. La cinese Ruyi Yang è seconda con 75,28 e la statunitense Rell Harwood terza a 74,11. La giapponese Kokone Kondo resta ai piedi del podio con 70,10, quinta la padrona di casa Olivia Asselin. “È una sensazione incredibile, sono davvero contentissima. Ho fatto una grande prima run, in una stagione fantastica: è la prima volta che vinco nello Slopestyle in Coppa del Mondo. Sto vivendo un sogno che si sta realizzando, ora voglio restare concentrata sulle ultime due gare di Tignes per giocarmi le mie chance anche nella classifica generale”.