Il WTA 500 di Linz, in Austria, ha le sue finaliste. Nel corso della giornata odierna, sono andati in scena le due partite valide per il turno di semifinale. Ekaterina Aleksandrova ha piegato Karolina Muchova in due set, terminati 6-0 e 6-4. La tennista russa, che prende parte al circuito come atleta neutrale, ha eclissato la rivale ceca, assicurandosi il pass per l’atto finale del torneo. Il secondo incontro ha visto impegnate la danese Clara Tauson e Dajana Yastremska. E’ stata l’ucraina a spuntarla, vincendo per 6-1, 6-4 e affermandosi nuovamente in ottima forma in questa settimana. La finale del WTA di Linz tra Aleksandrova e Yastremska avrà luogo domani, domenica 2 febbraio, a partire dalle 14:00. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport Arena e di Sky Sport Tennis.

Mertens e Li in finale a Singapore

Anche a Singapore, dove sta andando in scena il WTA 250, sono state decise le due finaliste. Elise Mertens ha battuto in due set la cinese Xinyu Wang. La partita è terminata 6-3, 6-4 in favore della belga, che ha controllato l’intera partita. Mertens incontrerà in finale Ann Li, che ha superato Anna Kalinskaya. La numero diciotto al mondo e testa di serie a Singapore, si è ritirata al via del secondo set per un problema fisico. Il primo parziale si era protratto fino al tie-break, terminato per 7-6(2) in favore di Li. La finale tra la statunitense e Mertens andrà in scena a partire dalle 10:00 italiane di domenica 2 febbraio e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis.