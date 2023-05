LIVE – Giro d’Italia 2023, settima tappa Capua-Gran Sasso Campo Imperatore: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della settima tappa del Giro d’Italia 2023, lunga 218 chilometri da Capua ai 2130 metri di quota di Campo Imperatore, ai pressi del Gran Sasso d’Italia. Tappa impegnativa di montagna, uno degli appuntamenti più attesi della prima settimana della Corsa Rosa. Sulla salita abruzzese potrebbe andare in scena il primo vero confronto diretto tra gli uomini di classifica, per una giornata davvero tutta da gustare. Sportface ve la racconterà in tempo reale con la diretta testuale fin dal primo chilometri, senza farvi perdere nulla.

