Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto oggi 54 anni, gli auguri della moglie Arianna

Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto quest’oggi 54 anni, invece un male terribile ce l’ha portato via troppo presto e soprattutto l’ha portato via troppo presto alla sua famiglia. Gli affetti più cari dell’ex calciatore ed allenatore serbo hanno voluto ricordarlo tramite messaggi e dediche sui propri profili social. A partire, ovviamente, dalla moglie Arianna, che posta una foto che li ritraeva insieme con la didascalia “Buon compleanno in Paradiso”. Ma anche le figlie Virginia (“Non saremo mai distanti”) e Viktoria (“Auguri vita mia”) e i due maschi Dusan e Miroslav hanno voluto ricordare il loro papà scomparso lo scorso 16 dicembre. Tante le dediche anche da parte delle società, dal Vojvodina a Bologna e Torino.