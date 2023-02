Tenerife Challenger 3, Landaluce KO contro Rodriguez Taverna

Al Tenerife Challenger 3 Martin Landaluce si ferma al tie-break del set decisivo contro Santiago Rodriguez Taverna. Sul campo centrale dell’Abama Tennis Academy il talento spagnolo ha giocato un grande match contro l’argentino numero 269 ATP, che si è aggiudicato la sfida di primo turno per 6-3 2-6 7-6(4). Avanza al secondo round del torneo ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events anche Riccardo Bonadio, che ha avuto la meglio sulla terza testa di serie Filip Misolic per 7-6(2) 4-0 ritiro. Rientrano nel torneo come lucky loser Gian Marco Moroni e Matteo Gigante, che esordiranno rispettivamente contro Gianluca Mager e Daniel Rincon.

Taverna supera Landaluce in tre set – Santiago Rodriguez Taverna approda al secondo turno del Tenerife Challenger. Il tennista di Buenos Aires ha gestito bene i momenti cruciali del match contro il campione in carica dello US Open junior Martin Landaluce. “Sono felice di aver vinto la partita contro un ottimo giocatore – le parole del sudamericano al termine del confronto vinto 6-3 2-6 7-6(4) -. Ho iniziato bene nel primo set, poi sono calato ma ho recuperato il mio tennis nel momento più importante. Landaluce? Stiamo parlando di un grande giocatore che essendo molto giovane può migliorare tantissimo e costruirsi un grande futuro: gli auguro il meglio per la sua carriera”. Il ventitreenne ha partecipato a tutti i tre eventi organizzati sull’isola canaria da MEF Tennis Events, dove ha trovato le prime due vittorie della sua giornata: “Ogni settimana mi sento meglio e questo ha fatto la differenza nei momenti importanti di questo match. Adesso proverò ad andare il più avanti possibile”.