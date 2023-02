Basket, terremoto Turchia: rinviata Fenerbahce-Milano

Dopo il tragico terremoto che ha colpito la Turchia, l’Euroleague Basketball ha deciso di rinviare le gare di Eurocup ed Eurolega in programma nei prossimi giorni nel Paese. Si tratta di Bursaspor-Mincidelice JL Bourg en Bresse (14esima giornata di Eurocup prevista domani) di Anadolu Efes Istanbul-Real Madrid e Fenerbahce-EA7 Emporio Armani Exchange Milano, valide per il 24esimo turno di Eurolega e che si sarebbero dovute disputare rispettivamente mercoledì e giovedì. L’Euroleague Basketball valuterà assieme alle squadre coinvolte “le migliori opzioni possibili per riprogrammare le gare secondo le date a disposizione. Ulteriori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni”.