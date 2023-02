Fenerbahce-Olimpia Milano in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fenerbahce-Olimpia Milano, sfida valida come ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. I meneghini allenati da coach Messina arrivano dalla positiva settimana che li ha visti vincenti contro Baskonia e Stella Rossa. Ora l’asticella si alza notevolmente, visto che i turchi, vincenti nell’ultimo turno contro l’ALBA Berlino dopo due KO di fila, sono quarti in classifica. La palla a due era prevista alle ore 18:45 di venerdì 10 febbraio, ma Fenerbahce-Olimpia Milano di Eurolega è stata rinviata a causa della decisione del governo turco di sospendere tutte le attività sportive nell’ambito della settimana di lutto nazionale indetta per il terribile terremoto che ha colpito la Turchia.

Una volta che verrà riprogrammata, la partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell'Eurolega anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste.