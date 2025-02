Un’altra prestazione ai limiti della perfezione regala a Pablo Carreno Busta l’accesso in finale al Tenerife Challenger 2. Il tennista di Gijon, ex numero 10 del mondo, ha sconfitto Benjamin Hassan con un netto 6-3 6-2, centrando l’ottava vittoria in due settimane sull’isola. Domani, alle ore 11.30, disputerà la sua seconda finale consecutiva contro Filip Misolic. Per Pablo si present l’occasione di aggiudicarsi anche il secondo evento organizzato da MEF Tennis Events con il patrocinio del turismo di Tenerife. Nella prima semifinale andata in scena all’Abama Tennis Academy, il qualificato Misolic ha domato Daniel Rincon per 6-3 6-2. In mattinata si è giocata la finale del doppio, con Alexander Merino e Christoph Negritu che si sono laureati campioni battendo in rimonta Daniel Cukierman e Joshua Paris per 2-6 6-3 10/8.

No Carreno, no party

Sin dai primi giorni a Tenerife, tifosi di tutte le età hanno manifestato il loro affetto per Pablo Carreno Busta, che ha ripagato il sostegno con prestazioni di grande livello. “Non ricordo l’ultima volta che ho vinto otto partite di fila – ha ammesso l’attuale numero 133 del mondo –, ma so che è passato davvero tanto tempo. Sta andando tutto per il meglio. Oggi è stata una giornata molto complicata, con tantissimo vento. Sono rimasto sempre dentro la partita, ho servito bene e sono riuscito a mantenere la concentrazione. Qui mi sento davvero a mio agio: fin dal primo giorno ho ricevuto tantissimi messaggi di incoraggiamento, ed è una sensazione bellissima.” Domani, alle ore 11.30, il bronzo olimpico di Tokyo 2020 avrà l’occasione di conquistare il suo secondo Challenger consecutivo e di avvicinarsi virtualmente alla posizione numero 111 del ranking ATP.

Dall’altra parte della rete ci sarà Filip Misolic, protagonista di una grande settimana che con sei vittorie lo ha condotto dalle qualificazioni alla finale. “Filip arriva alla sfida con tanta fiducia e una grande continuità di gioco – rimarca Carreno Busta -. È una partita come le altre: devo dimenticare che si tratta di un’altra finale e partire subito forte. Spero che il vento ci dia una tregua e che, per il pubblico, venga fuori un grande spettacolo”.

Risultati di sabato 15 febbraio 2025

Semifinali

Filip Misolic (Q) b. Daniel Rincon (Alt) 6-3 6-2

Pablo Carreno Busta (3) b. Benjamin Hassan 6-3 6-2

Finale di doppio

Alexander Merino/Christoph Negritu b. Daniel Cukierman/Joshua Paris (4) 2-6 6-3 10/8