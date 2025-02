Edoardo Bove sarà ospite nella serata finale di Sanremo 2025. Il calciatore della Fiorentina è stato invitato da Carlo Conti a salire sul palco dell’Ariston per un breve intervento tra le performance musicali. Bove sta affrontando un percorso riabilitativo dopo essere rimasto vittima di un arresto cardiaco nel corso della partita contro l’Inter, in data 1 dicembre 2024. A seguito dell’incidente, il centrocampista classe 2002 si è sottoposto a un intervento chirurgico per l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Bove non è più tornato in campo dopo l’accaduto e al momento il regolamento della Serie A non permette il suo rientro, in quanto gli è stato inserito il defibrillatore sottocutaneo.

Edoardo Bove salirà sul palco dell’Ariston attorno alle 23:45, al termine dell’esibizione di Simone Cristicchi, scambiando alcune parole con Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival. Il centrocampista rimarrà sul palco per qualche minuto, presentando anche il concorrente successivo, ovvero Elodie. Il calciatore non sarà l’unico ospite sportivo della serata: sono infatti attesi anche i campioni olimpici di curling di Pechino 2022, Stefania Costantini e Amos Mosaner.