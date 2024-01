Telecronisti Sinner-Medvedev: chi commenta su Eurosport finale Australian Open 2024

Il programma e i telecronisti su Eurosport di Sinner-Medvedev, finale degli Australian Open 2024. A contendersi il titolo a Melbourne saranno due giocatori che si sono incontrati spesso negli ultimi tornei, quasi sempre in finale. Il russo è avanti 6-3 nei precedenti, ma ha perso gli ultimi 3, in finale a Pechino e Vienna e in semifinale alle Atp Finals di Torino. L’inerzia è dunque dalla parte di Jannik, che arriva all’atto conclusivo molto più riposato – avendo trascorso in campo circa 6 ore in meno del russo – e partirà favorito: riuscirà a conquistare il suo primo Slam?

Sinner-Medvedev sarà trasmessa su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) con la telecronaca di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.