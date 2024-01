Genoa-Lecce, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Genoa-Lecce, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Ferraris scontro tra due squadre che hanno già fatto tanti punti e sono in linea con l’obiettivo salvezza, ma per avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo serve una vittoria che sarebbe davvero una boccata d’aria fresca. Chi vincerà? Si parte alle ore 12.30 di domenica 28 gennaio.

Genoa-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Manuel Pasqual e su Sky Sport con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.