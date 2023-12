Sex tape con la ex, accuse per l’attaccante Hwang Ui-jo: la Corea del Sud lo sospende

di Redazione 45

Hwang Ui-jo, attaccante coreano del Norwich City, è stato sospeso dalla nazionale sudcoreana dopo essere stato accusato di aver registrato senza consenso un video in cui aveva rapporti sessuali con la sua ex fidanzata. L’attaccante 31enne nega l’accusa e sostiene di aver registrato i video con il consenso della donna, ma non sarà selezionato per il suo paese finché non saranno completate le indagini della polizia. “Abbiamo deciso di non selezionare Hwang Ui-jo per la squadra nazionale finché non si raggiungerà una conclusione chiara sui fatti”, ha reso noto la Federcalcio coreana (KFA). Gli avvocati del calciatore fanno sapere che Hwang Ui-jo è “stato ricattato dal 7 maggio 2023”