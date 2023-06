Regolamento Lecco-Foggia finale Playoff Serie C 2022/2023: come funziona in caso di parità

Il regolamento di Lecco-Foggia, match valevole per la finale di ritorno dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023. I padroni di casa ripartono dalla vittoria per 2-1 ottenuta nella gara di andata dello Zaccheria e ora cercheranno di difendere questo vantaggio per conquistare una storica promozione in Serie B. I rossoneri, dal loro canto, hanno bisogno di almeno un gol per protrarre la sfida oltre i 90 minuti regolamentari, almeno due per passare il turno. Il regolamento prevede che, in caso di parità di punteggio complessiva, si procederà dunque con tempi supplementari da 15’ ed eventualmente con i calci di rigore