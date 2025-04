Il tabellone principale del torneo Wta 250 di Rouen 2025, in programma sulla terra rossa francese dal 14 al 20 aprile. Comincia la stagione della terra anche in campo femminile, e nella settimana che precede il Wta 1000 di Madrid, la cittadina del nord della Francia si traveste da protagonista. A difendere i colori azzurri saranno Lucia Bronzetti, che è anche la settima testa di serie del torneo, e una tra Camilla Rosatello e Nuria Brancaccio, protagoniste di un derby azzurro nel turno decisivo delle qualificazioni. La numero uno del seeding sarà l’ucraina Elina Svitolina, ancora in cerca del primo acuto stagionale; ci proveranno anche Linda Noskova, Olga Danilovic e McCartney Kessler. La campionessa in carica è la statunitense Sloane Stephens, quest’anno assente dopo un inizio di stagione piuttosto problematico. Di seguito i risultati e gli accoppiamenti.

MONTEPREMI

TABELLONE WTA ROUEN 2025

PRIMO TURNO

(1) Svitolina vs Teichmann

Kalinina vs (Q)

Sakkari vs Bouzas Maneiro

Gracheva vs (8) Kartal

(4) Kessler vs (Q)

(Q) vs Cornet

Jacquemot vs Ruse

(Q) vs (6) Parks

(5) Uchijima vs Rakhimova

Boisson vs Dart

Garcia vs Blinkova

(Q) vs (3) Danilovic

(7) Bronzetti vs (Q)

Cristian vs Parry

Andreescu vs Lamens

Pera vs (2) Noskova