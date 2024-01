Serie A 2023/2024, ventesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Inizia il girone di ritorno e la sfida più attesa è Milan-Roma, mentre per la lotta scudetto Monza-Inter e Juventus-Sassuolo sono due sfide molto complesse per le due contendenti. La Lazio ospita il Lecce, il Napoli in casa nel derby con la Salernitana. Di seguito ecco la programmazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv, Dazn con tutte e dieci le partite e Sky con tre di queste.

Sabato 13 gennaio 2024

ore 15 Napoli-Salernitana

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Fabio Bazzani

ore 15 Genoa-Torino

su Dazn

Telecronaca: Andrea Calogero

ore 18 Verona-Empoli

su Dazn

Telecronaca: Federico Zanon e Stefan Schwoch

ore 20.45 Monza-Inter

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Alessandro Budel

su Sky

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani

Domenica 14 gennaio 2024

ore 12.30 Lazio-Lecce

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Manuel Pasqual

su Sky

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Nando Orsi

ore 15 Cagliari-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Valon Behrami

ore 18 Fiorentina-Udinese

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Alessandro Budel

ore 20.45 Milan-Roma

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi

Lunedì 15 gennaio 2024

ore 20.45 Atalanta-Frosinone

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Dario Marcolin

su Sky

Telecronaca: Federico Zancan e Giancarlo Marocchi

Martedì 16 gennaio 2024

ore 20.45 Juventus-Sassuolo

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Marco Parolo