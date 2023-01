Nba 2022/2023: i Nuggets superano i Clippers, record di 68,323 spettatori per Spurs-Warriors

I San Antonio Spurs fanno segnare un record di pubblico per un match NBA, con 68,323 spettatori presenti all’Alamodome, in Texas, per la sfida contro i Golden State Warriors. Uno spettacolare scenario per un match poi a senso unico che i campioni in carica hanno dominato con il punteggio di 113-144. Golden State sale al sesto posto in una Western Conference in cui i Denver Nuggets restano al comando dopo il successo per 103-115 sui Clippers in un match giocato senza due dei maggiori protagonisti, ovvero Jokic da un lato e George dall’altro. Nelle prime posizioni, successo anche per i Pelicans 110-116 a Detroit sui Pistons con una doppia doppia da 33 punti e 16 rimbalzi di Jonas Valanciunas.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Tripla doppia per il solito Sabonis, che fa segnare 19 punti, 15 rimbalzi e ben 16 assist nel largo successo dei Kings per 139-114 sugli Houston Rockets. Vittoria anche per i Minnesota Timberwolves, che superano 121-116 dei Phoenix Suns che in qualche modo provano a restare a galla pur senza Booker e Paul. I 19 punti di Paolo Banchero non bastano agli Orlando Magic, sconfitti a Salt Lake City per 112-108 dagli Utah Jazz in un’altra partita in cui Simone Fontecchio non ha visto il parquet.

Il backcourt composto da Josh Giddey e Shai Gilgeous-Alexander permette ai Thunder di ottenere un’altra bella affermazione, questa volta per 110-124 a Chicago contro i Bulls. Un tap-in vincente di John Collins a 7 decimi di secondo dalla fine dei regolamenti garantisce il successo agli Hawks per 113-111 sui Pacers, mentre i Knicks si impongono 108-112 sui Washington Wizards grazie ai 34 di Brunson e nonostante i 40 di Kyle Kuzma per i padroni di casa.

Risultati nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 110-116

Indiana Pacers – Atlanta Hawks 111-113

Washington Wizards – New York Knicks 108-112

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 113-144

Chicago Bulls – Oklahoma City Thunder 110-124

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 121-116

Utah Jazz – Orlando Magic 112-108

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 103-115

Sacramento Kings – Houston Rockets 139-114