Ciclismo, highlights Parigi-Roubaix 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 5

Mathieu Van der Poel vince la Parigi-Roubaix 2023. L’olandese della Alpecin fa il vuoto dietro di sé e approfitta della foratura di Van Aert per allungare sugli inseguitori nel finale. Chiude in seconda posizione Philipsen che beffa proprio Van Aert nel finale. Ottimo esordio di Filippo Ganna che chiude sesto nel secondo gruppo di inseguitori. Vittoria storica per Van der Poel che vince la seconda classica monumento in un anno, quarto nella storia a riuscirci.

😈 🇳🇱@mathieuvdpoel wins solo in Roubaix!

⏪ Relive the last kilometre of #ParisRoubaix 😈 Victoire en solitaire de 🇳🇱@mathieuvdpoel à Roubaix!

⏪ Revivez le dernier kilomètre de #ParisRoubaix 2023 pic.twitter.com/pY8DzXw1jO — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 9, 2023

🏁 94km Crevaison impressionnante de 🇨🇦@DerekGee7 dans la trouée d'Arenberg. 🇨🇦@DerekGee7 suffered a spectacular puncture in the trouée d'Arenberg.#ParisRoubaix pic.twitter.com/fc52uLkSfQ — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 9, 2023

🏁 16km ⚡️ 🇧🇪@WoutvanAert attacks in the cobbled sector of the Carrefour de l'Arbre! ⚡️ Attaque de 🇧🇪@WoutvanAert dans le secteur pavé du Carrefour de l'Arbre ! #ParisRoubaix pic.twitter.com/GuBVVUy2T6 — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 9, 2023