Bolelli/Vavassori-Melo/Peers oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Halle 2023

Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno contro Marcelo Melo e John Peers nella finale di doppio dell’ATP 500 di Halle 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. In quello che è appena il loro secondo torneo insieme, la coppia azzurra ha raggiunto la finale nel prestigioso evento tedesco. Sconfitti nell’ordine Bublik/Coric, Olivetti/Vega Hernandez e Demoliner/Mies, sulla loro strada ci sarà il duo Melo/Peers, molto più affiatato ma con un bilancio non particolarmente positivo. Prima di questo torneo avevano infatti vinto appena 3 match su 9 in stagione, mentre questa settimana hanno superato Gille/Vliegen, Jarry/Matos e Otte/Struff. Tra le due coppie non ci sono precedenti, ma gli azzurri partiranno sfavoriti secondo i bookmakers.

Bolelli/Vavassori e Melo/Peers scenderanno in campo oggi (giovedì 22 giugno). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sulla Owl Arena dalle ore 14.00 (al termine della finale Rublev-Bublik e della cerimonia di premiazione). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una live streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.